Après la qualification belge pour les demi-finales du Mondial face au Brésil (2-1), Thibaut Courtois a encore été interrogé sur son avenir en club. Au micro de BBC Sport, dans des propos relayés par As, il a tenu à clarifier sa situation. « Je ne pense à rien d’autre qu’au Mondial. Elle peut marquer notre génération et nous devons être totalement concentrés ».

Dans une entrevue accordée à la radio Onda Cero, il a précisé sa pensée. « Après la Coupe du monde, dans huit ou neuf jours, je déciderai de ce qui me convient le mieux ». On en saura donc plus après le 15 juillet. Le gardien de Diables Rouges serait dans le viseur du Real Madrid, qui voudrait l’attirer pour 40 millions d’euros.