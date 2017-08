Eden Hazard sera bien accompagné la saison prochaine. Effectivement, Chelsea vient d’annoncer l’arrivée de son plus jeune frère, Kylian (22 ans), qui va jouer avec l’équipe réserve du club londonien.

Une annonce pour le moins surprenante, puisque Kylian Hazard évoluait à Ujpest depuis 2015 et jouait même souvent avec la réserve du club hongrois. Les Blues chercheraient-ils à satisfaire Eden pour quelconque raison ?

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...

https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 29 août 2017