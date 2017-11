« Concernant mon contrat, c’est quelque chose que Chelsea doit gérer avec mon agent. Je ne pense pas qu’il y ait eu de nouvelles évolutions dernièrement. Je préfère me concentrer sur nos matchs, mes performances, et on aura assez de temps en fin de saison pour en parler », a avoué mercredi dernier Thibaut Courtois. En fin de contrat en 2019, le gardien n’a toujours pas réglé sa situation. Vendredi en conférence de presse, son entraîneur Antonio Conte avait mis la pression sur sa direction afin que le bail de son joueur soit prolongé rapidement.

Visiblement, sa demande a été entendue. Le média anglais, The Telegraph, annonce que Chelsea va essayer de boucler bien avant la fin de la saison ce dossier complexe. Mais en cas d’échec, la publication britannique assure que Jack Butland serait courtisé par les pensionnaires de Stamford Bridge.