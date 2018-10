Le début de saison d’Olivier Giroud est assez compliqué. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal n’a plus trouvé le chemin des filets en club depuis... le 6 mai dernier, contre Liverpool (1-0). En équipe de France, hormis son but contre les Pays-Bas au début du mois dernier (2-1), l’attaquant français n’a pas non plus marqué. Malgré ce manque d’efficacité, un club de Premier League souhaiterait l’attirer.

En effet, selon le Mirror, West Ham pourrait se pencher sur le cas Olivier Giroud cet hiver. Les Hammers souhaiteraient attirer l’international français en janvier afin de renforcer leur attaque. En cas d’échec dans ce dossier, Andy Carroll pourrait être prolongé. Olivier Giroud, à qui il reste moins d’un an de contrat, est une cible de longue date pour West Ham, qui l’avait déjà contacté avant qu’il quitte Arsenal pour Chelsea. Affaire à suivre...