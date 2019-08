Après son départ de l’Olympique Lyonnais, Bruno Génésio (52 ans) est parti en Chine du côté du Beijing Guoan. L’objectif étant de ramener le titre, alors que le club est deuxième du championnat. Une mission remise en cause avec la défaite face au leader Guangzhou Evergrande (1-3).

Zhang Yuning pensait avoir fait le plus dur en égalisant (17e) juste après l’ouverture du score de Paulinho (10e), mais Elkeson (52e) et Yang Liyu (59e) sont venus alourdir le score. Le club de Bruno Génésio est désormais à 7 points du leader et voir le troisième, le Shanghai SIPG, revenir à un seul petit point.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10