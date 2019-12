L’aventure chinoise de Bruno Genesio vient de se terminer. Ce matin avait lieu la dernière journée de Chinese Super League. Le Beijing Guoan de l’ancien coach lyonnais a terminé deuxième du championnat, à deux points du leader Guangzhou Evergrande (72 points contre 70). Et pourtant, le club de Pékin s’est imposé face au Shandong Luneng (3-2) dans les ultimes minutes grâce aux réalisations de Zhang Yuning (43e), Renato Augusto (45e+3, sp) et Wang Ziming (90e+1).

Cependant, il fallait compter sur un faux pas du leader. Ce qui n’a pas été le cas puisque les joueurs de Fabio Cannavaro se sont nettement imposés face au Shanghai Shenhua (3-0). La mission principale de Genesio, à savoir le titre de champion, n’étant pas remplie, ce dernier sera donc libre de tout contrat d’ici janvier 2020. L’occasion pour lui de retrouver un défi rapidement. Peut-être du côté de la Ligue 1 ?

Thank you our supporters ! We are so thankful for having you all fighting with us thru the whole season ! We’ll see you in the next ! pic.twitter.com/OWka8A269T

— Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) December 1, 2019