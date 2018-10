L’animosité entre le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, et Christophe Dugarry n’est plus un secret pour personne. Les critiques de ce dernier envers le Basque avaient donné lieu à une passe d’armes entre les deux hommes, menant presque DD à porter plainte contre son ancien coéquipier, ce qu’il n’a finalement pas fait. Dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, Dugarry est revenu sur cette brouille pour clarifier certaines choses.

« Juste une chose sur l’histoire de DD, qui n’a pas été dite. Avant l’histoire, j’ai envoyé un texto à Didier, pour lui dire "ce serait bien qu’on se parle". Je lui ai dit "j’ai joué au golf avec Lolo (Laurent Blanc), il m’a dit que tu étais en colère après moi, ce serait bien qu’on se parle". Et il m’a dit "je ne veux pas te parler" », a-t-il commencé à confier. « J’ai fait la démarche d’aller lui parler pour régler ça entre hommes. Après, on n’est pas d’accord, on s’excuse, on se met une claque… c’est la vie des hommes. Il n’a jamais voulu. Mais j’ai fait le premier pas. Il ne l’a pas fait. Maintenant c’est trop tard. » Les deux champions du monde de 1998 ne sont pas prêts à enterrer la hache de guerre.