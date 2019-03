Habitué des déclarations fracassantes sur la chaîne RMC Sports, Christophe Dugarry a une nouvelle fois livré son point de vue sur la rencontre folle disputée mercredi soir au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et Manchester United (1-3). Si les Red Devils sont parvenus à renverser les hommes de Thomas Tuchel dans leur stade, inscrivant trois buts à Gianluigi Buffon, leur prestation est loin d’avoir convaincu l’ancien attaquant aux seize matchs de C1 avec les Girondins de Bordeaux, l’AC Milan, le FC Barcelone et l’Olympique de Marseille (4 buts).

Après la rencontre, le champion du monde 1998 a évoqué un concours de circonstances et la chance pour qualifier la prestation des hommes d’Ole Gunnar Solkskjaer dans la capitale. « Tu es obligé de leur faire croire que c’est possible. Mais même eux, il n’y croyaient pas avant la rencontre. Ils y ont cru parce qu’ils ont marqué rapidement. Mais sinon... C’était l’équipe B. Je ne suis pas persuadé que Manchester ait réussi à faire six passes d’affilée dans ce match. Solkskjaer, il a mis en place un 4-4-2 avec ce qui lui restait, il ne savait même pas si c’était Bailly ou Young qui devait aller défendre sur Bernat. Il a la chance que Bailly se blesse, il y a les erreurs de Kehrer et Buffon, il est incroyablement chanceux ce soir », a-t-il déclaré, sèchement.