Dans son émission "Team Duga" sur RMC, Christophe Dugarry n’hésite pas à donner son avis sur l’actualité du football. Ce lundi, le champion du monde 98 s’est attaqué à l’OM, battu hier par Montpellier (3-0). Et il n’y est pas allé de main morte.

« On sent qu’ils sont complètement perdus, qu’ils n’ont pas envie, qu’ils sont fatigués, qu’ils n’ont ni le mental ni le physique… rien, énumère Christophe Dugarry. Mais l’année dernière, ils sont en surrégime et même avec ça, ils ne sont que quatrièmes. Leur analyse est mauvaise. Le mercato est raté. Tu prends Mitroglou l’année dernière, le mercato n’est pas rectifié cette année ». Puis il a ajouté : « L’année dernière, certains ont peut-être mis les bouchées doubles parce qu’il y avait la Coupe du monde et qu’il fallait se montrer Mais Amavi était en surrégime, Adil Rami l’était peut-être aussi, Gustavo fait la meilleure saison de sa carrière, Thauvin c’est pareil… »