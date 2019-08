Depuis le début de la saison 2019-2020, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont marquées par la nouvelle directive de la Ligue de Football Professionnel. En effet, les arbitres doivent désormais arrêter les rencontres en cas de chants jugés homophobes. Cela a été le cas lors de Nancy-Le Mans, de Brest-Reims mais aussi de Monaco-Nîmes. Une nouvelle mesure qui mène au débat. D’ailleurs, certains à l’image d’Olivier Rouyer - ancien joueur de football qui a révélé publiquement son homosexualité - ont demandé des sanctions pour ces actions, allant jusqu’à des retraits de points. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier a exprimé sa façon de voir les choses.

« Homophobie, racisme, dans les stades ... C’est un phénomène de société, on se trompe peut être d’associer le football. Il n’y a pas d’homophobie et de racisme quand vous voyez comment cela se passe dans les vestiaires. Après il y a des tribunes. Ce qu’il se passe dans les tribunes, c’est la réalité de la société. Après est-ce qu’il faut réagir de manière radicale, je ne pense pas. Pourquoi sanctionner, des joueurs, un staff, une équipe pour l’acte homophobe d’une, dix ou cent personnes dans les tribunes. J’ai lu les déclarations d’Olivier Rouyer, je suis contre le fait de sanctionner sur le plan sportif. » Ensuite, il a évoqué sa position sur les chants jugés à caractère homophobe :« là aussi il y a différentes positions, si on pouvait s’en passer ce serait mieux. Si on pouvait les empêcher, ce serait bien. Même si ça fait partie de la vie des tribunes, ce serait bien d’éviter. Il y a le "oh hisse enculé" pour le gardien qui dégage alors on fait quoi on ne tire plus les six mètres ? On peut faire des choses, mais de là à retirer des points aux équipes, je trouve ça injuste. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10