Alors que Lille accueillera le PSG demain soir pour le choc de la 32e journée de Ligue 1 (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site), un joueur sera attendu au tournant chez les Dogues pour essayer de faire chuter le leader parisien : Nicolas Pépé. Ce dernier, auteur d’une superbe saison (18 buts en championnat), sera très courtisé cet été, et Paris fait partie de ses courtisans.

Et selon l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, Nicolas Pépé aurait tout à fait sa place dans l’effectif parisien : « Ce serait flatteur et intéressant pour Nicolas que le PSG vienne le solliciter, a-t-il expliqué au Parisien. Est-ce que ce serait une bonne idée pour Paris ? Oui, ils auraient un joueur sans aucun problème d’adaptation, qui serait plus qu’utile dans leur équipe. » Mais Galtier a également démenti tout contact entre les deux clubs concernant un éventuel transfert cet été : « Je ne sais pas (si Lille a été sollicité par le PSG). Je ne crois pas. »