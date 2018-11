Lors de la victoire du PSG face à Lille hier pour la douzième journée de Ligue 1 (2-1), Kylian Mbappé a encore une fois été décisif en ouvrant le score, son onzième but de la saison en championnat. Une performance saluée par le coach du LOSC, Christophe Galtier, qui voit bien le jeune Parisien remporter le Ballon d’Or au cours de sa carrière.

« Il sera Ballon d’Or, et il sera Ballon d’Or plusieurs fois. Il fait partie des joueurs de classe mondiale comme peuvent l’être et le sont encore des garçons comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce qu’il va vite, il est très fort techniquement, il n’a pas besoin de beaucoup d’espace pour s’exprimer. Alors imaginez quand il en a un peu », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Un prix qu’il peut remporter dès le mois de décembre prochain, alors qu’il figure dans la liste des 20 derniers finalistes pour le trophée de Golden Boy, qu’il a remporté l’an dernier.