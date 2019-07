Lors de cette tournée en Chine, Thomas Tuchel a fait appel à de très nombreux jeunes. Certains ne resteront pas après la victoire du jour contre le Sydney FC et cela leur a été signalé d’après RMC.

Ainsi, Azzedine Toufiqui, Stanley Nsoki, Garissone Innocent, Isaac Hemans et Metehan Guclu vont rentrer à Paris. Les deux premiers cités vont même quitter le club. Le premier se dirige vers un club étranger alors que le second est proche de Newcastle. Ces cinq joueurs sont victimes des retours de vacances de Choupo-Moting, Paredes, Di Maria, Marquinhos et Thiago Silva.

