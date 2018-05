Sous contrat jusqu’en juin 2019, Pep Guardiola n’a toujours pas prolongé son aventure avec les Citizens. Une situation loin d’être alarmante mais qui inquiète dans les travées de l’Etihad Stadium. En effet, le président de Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak serait prêt à formuler une offre avoisinant les 23 millions d’euros pour le Catalan comme l’évoque le Daily Star

Ainsi, il deviendrait l’entraîneur le mieux payé du monde et disposerait d’un contrat à long terme. Néanmoins, Pep Guardiola n’a pas encore envie d’aborder son avenir : « J’ai une année de plus et l’année prochaine je serai ici. Maintenant il est temps de bien finir et de commencer à parler de ce que nous devons faire la saison prochaine, qui reste et qui nous devons acheter. Je ne finis pas dans deux semaines ou un mois, j’ai encore une année. Dans le football, une année de plus, c’est beaucoup et nous allons parler au club. »