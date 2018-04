En tête de la Premier League, Manchester City aurait pu être champion d’Angleterre la semaine dernière à l’occasion du derby mancunien mais Manchester United s’était imposé 3-2. Après cette désillusion et l’élimination de la Ligue des Champions, Pep Guardiola ne sombre pas dans l’optimisme. Malgré 13 points d’avance sur les Red Devils à six journées de la fin, l’entraîneur catalan pensez que rien n’est joué dans l’immédiat.

Selon Pep Guardiola, Manchester United pourrait même ravir le titre au nez et à la barbe des Sky Blues comme le rapporte le Mirror : « Cela peut arriver. Bien sûr que cela peut arriver, je l’assure. En fin de compte, si nous ne sommes pas capables de le faire et que United gagne la ligue, tout ce que nous pouvons dire, c’est féliciter United, réfléchir sur ce que nous avons mal fait depuis un mois et aller de l’avant. ». Pour réagir, Manchester City affronte Tottenham ce soir dans le cadre de la 34e journée de Premier League.