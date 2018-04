Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre dernier, Benjamin Mendy est enfin de retour. Vendredi soir, il a rejoué un match contre l’équipe U23 de Manchester United. Quarante-cinq minutes sur les terrains qui le laissent espérer d’une possible participation à la Coupe du monde cet été.

Sur Twitter, le latéral gauche français s’est fendu d’un message tout en humour

« Mon prêt à Injury FC (Blessé FC) a officiellement pris fin aujourd’hui et je suis de retour pour jouer avec Manchester City bébé !! Tellement heureux, merci à tout le staff et aux joueurs qui m’ont aidé durant cette longue période. »

BREAKING : my loan to INJURY FC has officially ended today, and I’m back playing for @ManCity baby !! So happy thanks to all the staff & players that helped me through this looong time, and of course everyone in here #SharkTeam we back !!! pic.twitter.com/S4r6mOaRFn

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 13 avril 2018