Si les deux dernières semaines de décembre marquent les fêtes de fin d’année, elles appellent également à une nouvelle édition du Boxing Day, cette tradition qui demande aux joueurs évoluant en Angleterre d’être sur les pelouses ces prochains jours. Ce sera le cas du Manchester City de Pep Guardiola qui devra se déplacer à Wolverhampton le vendredi 27, avant de recevoir Sheffield United le dimanche 29 décembre. Soit deux rencontres en moins de 48 heures.

Un calendrier qui a ainsi attiré la colère de l’entraîneur citizen, qui n’a pas manqué d’écrire aux responsables de la Premier League comme le rapporte The Telegraph. « J’ai écrit une lettre à la Premier League pour la remercier et nous allons aller au frigo après les Wolves pour nous préparer à Sheffield United », a-t-il avoué avant de présenter le calendrier du champion en titre. « Dimanche était un jour de congé, on s’entraîne les 23 et 24 décembre. La nuit du 24 est libre. Le matin du 25 l’est également. Puis le 26, on s’entraîne et le 27, on joue contre l’équipe de Nuno ».