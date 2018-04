Si Pierre Menès n’a pas hésité à cartonner Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud à la suite de leur interminable clash, Habib Beye a lui aussi donné son point de vue sur la passe d’armes entre les deux hommes forts du football français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de l’OM n’est pas tendre avec la gestion de leur communication respective. Pour Beye, ce débat n’aurait jamais dû avoir lieu et le consultant TV demande à Aulas et Eyraud de prendre de la hauteur.

« Je continue et je maintiens que ce n’est pas en rapport avec le statut d’un président de club. Cette communication n’a pas lieu d’être, ils doivent avoir de la hauteur par rapport à tout ça. Ils doivent être les garants de l’intégrité du club et qu’en ayant ce type de déclaration, vous ne l’êtes pas. A partir de là, il faudra changer ça », a-t-il expliqué sur le plateau du Canal Football Club.