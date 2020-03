Cristiano Ronaldo et ses partenaires de la Juventus auraient dû affronter l’Inter ce dimanche soir, dans un match plus que décisif dans la course au titre en Italie. Mais le Coronavirus en a décidé autrement, et la rencontre devra a priori se jouer à la mi-mai. Du coup, les stars turinoises et milanaises ont leur dimanche soir de libre.

Et la star portugaise a décidé de revenir à Madrid, le temps d’une soirée. Comme l’explique le quotidien Marca, celui qui a pendant tant d’années porté le numéro 7 du Real Madrid va assister au Clasico qui oppose Catalans et Madrilènes ce dimanche soir. C’est la première fois qu’il revient dans celui qui fut son stade depuis son départ à Turin.