Remplaçant au début du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche dernier, Kylian Mbappé a tout de suite fait basculer la rencontre pour le PSG en ouvrant le score trois minutes après être entré en jeu. Il a donc grandement participé à la victoire 2-0 de son équipe. Selon Daniel Van Buyten, ancien Olympien, si le Français avait porté le maillot marseillais, le résultat aurait été tout autre.

« On contrôle, mais on peine à être dangereux, c’est un peu toujours le même refrain pour les adversaires de Paris. C’est difficile de faire les deux. Et surtout on paye ses efforts après l’heure de jeu comme les adversaires du Bayern, où je jouais, finissaient aussi par le payer », a-t-il commencé par dire à nos confrères de France Football, avant d’enchaîner. « Avec un Mbappé sous le maillot marseillais, je suis prêt à parier que le résultat aurait été inverse, car il existait aussi des espaces dans le dos des Parisiens. L’OM n’avait pas une telle arme en magasin. » Mais malheureusement pour Marseille, Mbappé est Parisien...