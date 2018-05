Malgré le peu d’enjeu qu’avait le match le FC Barcelone et le Real Madrid (2-2), le Clasico a beaucoup fait parler. La raison ? Les polémiques au sujet des erreurs d’arbitrage. Pour la presse pro-Barça, le carton rouge adressé à Sergi Roberto a été jugé trop sévère.

Mais aujourd’hui, c’est l’échange entre Piqué et Casemiro qui fait débat. Sur des images captées par les caméras d’El Dia Despues, on aperçoit le défenseur espagnol échanger quelques mots avec le milieu brésilien. « Tu peux faire les fautes que tu veux, il n’y aura pas jaune », peut-on lire dans des propos relayés par AS.