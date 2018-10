Responsables sur les deux buts encaissés la semaine dernière contre Levante (1-2), Raphaël a de nouveau concédé un penalty hier lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Camp Nou (1-5). Mais sa sortie à la pause n’est pas due à son niveau de jeu plus que moyen lors de cette rencontre, selon As.

Le quotidien sportif espagnol rapporte que le Français a cédé sa place à Lucas Vazquez car il était touché à l’adducteur droit. Autre coup dur pour la Casa Blanca, Marcelo, buteur hier, est lui aussi sorti sur blessure à dix minutes de la fin au profit de Marco Asensio. On a vu le Brésilien se tenir l’arrière de la cuisse gauche avant de quitter ses partenaires. Un après-midi cauchemardesque pour les Merengues.