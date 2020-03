Après la rencontre perdue par les siens face au Real Madrid 2-0 à Santiago Bernabeu, Gerard Piqué n’a pas hésité à envoyer une petite pique aux joueurs madrilènes. Le roc défensif catalan du Barça indiquait que la première période du Real Madrid était l’une des pires du Real Madrid au Bernabeu face au Barça.

Invité à commenter la sortie médiatique de son partenaire en sélection espagnole, Sergio Ramos n’a pas voulu envenimer la situation et a finalement calmé le jeu. « Je respecte toutes les opinions. Mais je signe pour gagner tous les Clasicos de cette manière », a-t-il expliqué, avant d’aller plus loin dans l’analyse. « Le Barça avait le contrôle du jeu en première période, mais n’a pas été dangereux. Si on avait perdu, on aurait été relégué à cinq points et la situation aurait été plus compliquée pour nous même si on se serait battu jusqu’au bout pour le titre. »