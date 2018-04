Comme chaque mois, la FIFA publie son traditionnel classement mondial FIFA des nations. Après une trêve internationale très riche, de nombreux changements ont eu lieu.

Malgré sa défaite au Stade de France face à la Colombie (2-3), la France grimpe de deux places et se retrouve 7e. Même constat pour nos voisins d’outre-Quiévrain qui passent de la cinquième à la troisième place. À noter la dégringolade de la Pologne qui passe de la 6e à la 10e position et de la légère chute du Portugal, qui perd sa place sur un podium toujours dominé par l’Allemagne et le Brésil.

Top 10 du classement FIFA :

1. Allemagne - 1533 points

2. Brésil - 1384 points

3. Belgique - 1346 points

4. Portugal - 1306 points

5. Argentine - 1254 points

6. Suisse - 1179 points

7. France - 1166 points

8. Espagne - 1162 points

9. Chili - 1146 points

10. Pologne - 1118 points