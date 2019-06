Comme chaque mois, la FIFA annonce son traditionnel classement. Sans surprise, la Belgique conserve la tête, devant la France. Sur le pont avec la Copa América, le Brésil complète le podium.

Si les nations présentes dans le top 10 restent inchangées, notons tout de même qu’un petit jeu de chaises musicales s’est opéré. Ainsi le Portugal a pris deux places et pointe au 5e rang, la Croatie perd une place et se retrouve sixième. Quant à l’Espagne, la Roja est 7e devant l’Uruguay et la Suisse quoi ont respectivement perdu deux et un rang. Le Danemark reste 10e.

