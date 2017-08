Si peu de matches officiels ont eu lieu dernièrement, la FIFA vient de publier son classement. Le Brésil repasse en tête. La Seleção a récupéré son fauteuil de leader au nez et à la barbe de l’Allemagne. L’Argentine complète le podium.

À noter le classement historique de la Pologne, 5e. La France, elle, perd une place. Les Bleus de Didier Deschamps occupent désormais la 10e position. La meilleure progression est à mettre à l’actif de la Namibie (136e, +20 places). Curação a pour sa part connu la pire régression (86e, -18 positions).

Le Top 10 du classement FIFA au 10 août 2017 :

1. Brésil - 1604 points (+1)

2. Allemagne - 1549 points (-1)

3. Argentine - 1399 points (-)

4. Suisse - 1329 points (+1)

5. Pologne - 1319 points (+1)

6. Portugal - 1267 points (-2)

7. Chili - 1250 points (-)

8. Colombie - 1208 points (-)

9. Belgique - 1194 points (+1)

10. France - 1157 points (-1)

