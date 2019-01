Paul Pogba a retrouvé le sourire depuis le départ de José Mourinho. Et ça se voit sur le terrain. Double buteur hier face à Bournemouth après avoir déjà inscrit un doublé contre Huddersfield quatre jours avant, le Français est un autre joueur. Sur l’une de ses réalisations hier, il s’est lancé dans une petite danse que certains n’ont pas aimé. C’est notamment le cas de Claude Makelele.

Interrogé sur le plateau de Sunday Night Live après la rencontre, l’actuel entraineur de KAS Eupen en Belgique a regretté la démonstration du champion du Monde qui peut être interprété par de l’arrogance. « Par exemple Thierry Henry. Quand il marquait, tout le monde était du genre "mais bon sang, il marque tant de buts et n’est jamais heureux. Un jour, j’ai dit à Thierry : "mais pourquoi ?" Et il m’a dit : "c’est comme ça que je célèbre mon but. Je sais que les gens n’aiment pas ça mais je suis comme ça, je ne peux pas changer, rappelle l’ancien milieu de terrain, avant d’attaquer le sujet Pogba. Il est comme ça, il ne peut rien y changer. On l’accepte, c’est Pogba. Mais pour moi, cela signifie parfois que tu ne respectes pas ton adversaire. C’est frustrant. Si j’affronte Pogba, j’ai envie de lui dire : "écoute, laisse ça au vestiaire, ne fais pas ça maintenant. Tu gagnes 4-0 et tu danses devant moi... »