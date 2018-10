Duel d’éclopés en ce début de soirée au Jan Breydelstadion, où le Cercle Bruges reçoit l’AS Monaco, deux clubs aux compteurs bloqués à zéro après deux journées et qui veulent inscrire leurs premiers points dans le groupe C. Battue par le Borussia Dortmund et l’Atlético Madrid, désormais entraînée par Thierry Henry l’ASM doit absolument s’imposer pour entretenir l’espoir d’une qualification pour les 8es. Et surtout mettre un terme à une série de dix matches sans victoire dans cette compétition.

Pour ce match, privé de Subasic, Rony Lopes, Falcao ou Grandsir, le néo-coach monégasque aligne un 4-3-2-1, avec Badiashile dans le but et une défense composée de Raggi, Glik, Jemerson et Sidibé. Au milieu, Aït-Bennasser accompagne la doublette belge chère à Thierry Henry Tielemans-Chadli, alors que le duo Golovine-Jovetic sera lui chargé de soutenir Sylla, aligné en pointe. Côté belge, Ivan Leko propose un 3-5-2 avec la recrue estivale Kaveh Rezaei alignée aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

Club Bruges : Letica - Poulain, Mechele, Denswil - Vlietinck, Vormer, Nakamba, Vanaken, Bonaventure - Rezaei, Wesley

AS Monaco : Badiashile - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé - Aït Bennasser, Tielemans, Chadli - Golovine, Jovetic - Sylla