Mbaye Diagne (28 ans) aurait pu changer le cours de la rencontre entre le PSG et Club Bruges mercredi dernier en Ligue des Champions. Il a vu son tir être arrêté par Keylor Navas, ce qui lui a valu les foudres des supporters et surtout de son coach. En dépit de ses grands gestes sur le banc, Philippe Clement n’a pas réussi à faire changer de tireur et laisser le ballon à son capitaine Hans Vanaken.

L’entraîneur s’en est donc pris à son joueur et l’a puni. « Il ne figurera en tout cas pas dans la sélection pour Antwerp (dimanche en championnat), et je déciderai dans les prochaines semaines ou les prochains mois d’un retour éventuel dans l’équipe. Il y aura en outre une sanction financière très lourde. » Mbaye Diagne paye très cher cette situation, malgré ses excuses sur Instagram.