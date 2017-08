Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a dévoilé ce midi sa sélection pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Parmi les 28 joueurs retenus, on notera la présence d’Eden Hazard pourtant de retour de blessure, du joueur de Monaco Youri Tielemans et du Parisien Thomas Meunier mais aussi l’absence plus surprenante de Radja Nainggolan.

Une décision que justifie d’ailleurs le sélectionneur en conférence de presse. « Ce n’est pas une sanction. Il a été décevant lors de son dernier match international. J’ai décidé de sélectionner d’autres joueurs. » Les Belges disputeront deux matches de qualifications contre Gibraltar le jeudi 31 août à Sclessin et en Grèce à Athènes le dimanche 3 septembre.