Toujours en conflit avec son ancien club, le Tianjin Quanjian (Chine), Anthony Modeste a officiellement fait son retour au FC Cologne, en deuxième division allemande, où il a signé jusqu’en 2023, le 17 novembre dernier. Mais alors qu’il s’entraîne avec le 2e de la 2. Bundesliga depuis octobre, l’attaquant de 30 ans n’a toujours pas été autorisé par la FIFA à prendre part aux rencontres officielles des Boucs. Son coach a confirmé que la situation n’avait pas évolué.

« Anthony n’a pas encore de licence qui lui permette de jouer. La situation reste inchangée. Ce qui est important c’est que « Tony » donne de son temps et est très impliqué à l’entraînement. C’est ce qu’il fait, et c’est bien. Il fait face à cette situation avec professionnalisme. Bien sûr, il adorerait jouer et affronter des adversaires. Mais il utilise son temps à l’entraînement. Et on l’accompagne », a déclaré Markus Anfang, le coach de Cologne. La presse allemande évoque elle des débuts, au plus tôt, en janvier 2019.