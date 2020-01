Simon Falette (27 ans) à Cologne, ça se refroidit. L’ancien défenseur central du FC Metz, titularisé à une seule reprise cette saison sous le maillot de l’Eintracht Francfort, a été autorisé par son club à négocier avec d’autres écuries. Un temps pisté par le FC Cologne, le natif du Mans ne devrait pas rejoindre l’actuel 15e de Bundesliga.

C’est ce qu’a confié le directeur sportif des Boucs, Horst Heldt, comme le rapporte le média allemand Kicker. Selon lui, le recrutement de Simon Falette, sous contrat jusqu’en juin 2021 à Francfort, est « plutôt improbable ». Et pour cause : Cologne a déjà enregistré les prêts de Mark Uth (attaquant, 28 ans, Schalke 04) et d’Elvis Rexhbecaj (22 ans, Wolfsbourg) au poste de défenseur central. L’ancien pensionnaire de Ligue 1, également annoncé du côté de Fenerbahçe, avait rejoint l’Eintracht Francfort en 2017 contre un chèque de 2,7 M€.