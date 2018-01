Transféré un peu à la surprise générale au FC Cologne, bon dernier de Bundesliga, Vincent Koziello a affiché un certain enthousiasme à l’heure de délivrer ses premiers mots en tant que Kolner.

« Nous avons eu de bonnes discussions et je me suis tout de suite très bien senti. J’arrive dans un grand club et dans un grand championnat. J’ai l’ambition de jouer le plus rapidement possible et d’aider le club à atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré.