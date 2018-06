La Colombie n’a laissé aucune chance à la Pologne (3-0) ce dimanche lors du dernier match de la deuxième journée de la Coupe du monde 2018. Auteur du deuxième but à la 70e minute, Falcao a participé à la victoire des Cafeteros. Le capitaine de cette sélection a du coup réagi après le coup de sifflet final.

« C’est le rêve de marquer un but comme ça, j’en rêve depuis tout petit. Je suis heureux de la victoire, du comportement de l’équipe et de tous les joueurs. Je crois qu’on a des joueurs à tous les postes qui peuvent déséquilibrer et créer une occasion », a analysé l’attaquant de l’AS Monaco sur BeIN Sports. Falcao et les siens joueront leur qualification pour les huitièmes de finale jeudi (16h) contre le Sénégal.