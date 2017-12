C’est dans l’air depuis plusieurs jours maintenant, le Real Madrid devrait accueillir Kepa (23 ans) en janvier. Mais si le club merengue, qui possède déjà deux portiers (Keylor Navas et Kiko Casilla), a décidé d’accélérer pour le portier de l’Athletic Bilbao, c’est à cause du Paris SG !

El Mundo et El Pais annoncent en effet en chœur que c’est l’intérêt du club de la capitale pour le n° 1 de l’écurie basque qui a poussé la Casa Blanca à passer à l’attaque pour l’enrôler dès le mois de janvier. Entre mercato et Ligue des Champions, le Real et le PSG sont décidément inséparables ces temps-ci !