C’est le retour des compétitions européennes, et après la Ligue des Champions, c’est au tour de l’Europa League d’entrer en scène ce soir. Et la tête d’affiche pour les fans de foot sera certainement le match opposant l’Olympique de Marseille à l’Eintracht Francfort pour lequel le coup d’envoi sera donné à 18h55. Et les supporters phocéens qui voudront voir la rencontre ne pourront pas le faire depuis le stade à cause du huis clos imposé par l’UEFA suite aux incidents de la saison dernière, ni sur W9 qui a perdu les droits de diffusion cette année. En effet, c’est désormais SFR qui diffusera l’Europa League et donc cet OM au SGE sur la chaîne RMC Sport 1.

Si votre fournisseur d’accès internet n’est pas SFR ou si vous n’avez pas accès à CanalSat par une parabole, l’unique moyen de visionner cette première journée d’Europa League sera le streaming. Au moment où nous écrivons cet article, aucun accord n’a été signé entre l’ayant-droit SFR et les principaux acteurs français tels que Orange, Free ou encore MyCanal pour la distribution des compétitions organisées par l’UEFA. Pour cela, il faudra vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour le streaming adapté à votre besoin ou vos équipements. Le stream sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, tablette et smartphone. Pour les heureux possesseurs d’une Android TV ou d’un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Marseille vs Francfort directement sur votre téléviseur.

Cliquez ici pour vous inscrire sur SFR pour accéder au match OM-Francfort