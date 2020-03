Dans un contexte de pandémie de coronavirus, alors que l’UEFA a officialisé le report de l’Euro 2020 à l’année prochaine, de son côté la CONMEBOL, instance dirigeante du football sud-américain, a décidé de repousser la Copa America 2020 à 2021.

Calquée sur les dates de l’Euro, du 12 juin au 12 juillet, la Copa America 2020 devait être organisée conjointement par l’Argentine et la Colombie. Une édition spéciale, un an après l’édition brésilienne, puisqu’elle devait se dérouler pour la première fois en année paire, afin de donner lieu à un équilibre du calendrier international avec les autres confédérations. Au Brésil, Globoesporte parle d’un report sur la période allant du 11 juin au 10 juillet 2021. La compétition se déroulerait avec les mêmes équipes invitées, Australie et Qatar, et aurait lieu dans les mêmes pays hôtes.