Régulièrement annoncé sur le chemin du départ Antonio Conte ne veut pas lâcher son fauteuil d’entraîneur de Chelsea. Si le Mirror faisait état de cette situation il y a deux semaines, le quotidien britannique vient d’apporter davantage de précisions dans ce dossier.

Ainsi le technicien italien ne voudrait pas s’asseoir sur son année de contrat restante qui avoisine les 10 millions d’euros. Il serait d’ailleurs prêt à monter au créneau face à sa direction et aurait d’ores et déjà estimé qu’il maintiendra sa décision. De leur côté, les Blues cherchent toujours un remplaçant. Maurizio Sarri (Naples), Massimiliano Allegri (Juventus) et Luis Enrique (libre) tiendraient la corde.