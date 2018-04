Dominateur de bout en bout, Manchester City a livré une saison exceptionnelle. Sacrés champions cinq journées avant l’issue de la Premier League, les Citizens ont complètement écrasé la concurrence. Revenu sur le titre de ses rivaux, Antonio Conte a été élogieux comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L’entraîneur italien a été fortement impressionné par la domination des Sky Blues.

Selon lui le club mancunien peut s’installer sur le long terme au sommet du football anglais et même européen : « Manchester City est un club qui peut continuer à dominer, à gagner, non seulement en Angleterre, mais aussi à se battre pour la Champions League. Ils ont la possibilité de le faire, c’est un club très fort, il y a une équipe importante avec de grands joueurs et un club qui veut investir et s’améliorer. »