Tout s’est accéléré ce week-end dans l’échange entre le PSG et la Juventus pour le chasse-croisé Layvin Kurzawa-Mattia De Sciglio. Les deux clubs sont tombés d’accord tous comme les deux joueurs pour leurs futurs contrats.

Ce soir, on en sait un peu plus sur les détails de l’accord entre le latéral gauche français et les Bianconeri d’après L’Equipe. Kurzawa doit signer un bail de 4 ans et demi avec le champion d’Italie. Il était arrivé au PSG à l’été 2015 contre 20 M€.