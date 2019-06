Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Argentine a chuté pour son entrée en lice dans la Copa América, face à la Colombie (2-0). Comme souvent, c’est Lionel Messi qui a été pointé du doigt par les supporters argentins. Ces dernier attendent toujours à ce qu’il ait autant d’influence en sélection qu’avec le FC Barcelone, où il est capable de changer le cours d’un match à lui tout seul.

Mais le capitaine de l’Albiceleste a reçu un soutien de poids de la part de son homologue colombien, Radamel Falcao, estimant injuste les critiques que reçoit la Pulga : « Messi a été proche de marquer contre nous, mais il est certain qu’il le fera lors des prochains matches, a confié l’attaquant de l’AS Monaco, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. S’il marque un but, on lui en demandera deux. S’il inscrit un but sur coup franc, on dira que le mur n’était pas aligné correctement. Si l’Argentine perd, on dira que c’est de sa faute. C’est le prix à payer pour être le meilleur joueur au monde. »

