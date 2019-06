Le Chili n’a pas raté son entame de Copa América au Brésil. Sur la pelouse du Morumbi, à São Paulo, la Roja s’est imposée très largement face au Japon, pays invité (4-0). Erick Pulga ouvrait la marque peu avant la pause, sur un service de Charles Aranguiz (41e). Les Blue Samouraï rataient une occasion en or de revenir à quelques secondes de la mi-temps.

Ils allaient le regretter, puisqu’au retour des vestiaires, les tenants du titre allaient accélérer. Eduardo Vargas (54e, 83e), qui est ainsi devenu le meilleur buteur en activité de la compétition (12 réalisations), et Alexis Sanchez (82e), également passeur décisif, donnaient ainsi plus d’ampleur au succès chilien. Débuts réussis donc pour les hommes de Reinaldo Rueda, qui rejoignent l’Uruguay en tête du classement du groupe C.

