Alors que le Brésil a débuté très tôt ce matin pour l’ouverture de cette Copa America 2019 par une victoire 3-0 contre la Bolivie, les deux outsiders du groupe, le Venezuela et le Pérou se retrouvaient ce soir. Tout démarrait parfaitement pour le Pérou avec l’ouverture du score précoce de Christofer Gonzales mais ce but était refusé après utilisation de l’arbitrage vidéo (7e).

Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans la suite du match et les contacts physiques se multipliaient. Le Pérou prenait de nouveau l’avantage mais Jefferson Farfan voyait à son tour son but refusé pour hors-jeu (64e). Dans la foulée, Luis Mago était expulsé pour un second carton (75e). Réduite à 10, la Vinotinto subissait et Edson Flores effaçait plusieurs joueurs avant de buter sur Wuilker Farinez (77e). Finalement, les deux équipes se quittent sur un 0-0. Un bon résultat pour les deux équipes en vue de la qualification même si le Pérou peut avoir des regrets.

