Battu par le FC Barcelone il y a plusieurs jours (2-4), le Séville FC avait bien réagi ensuite en dominant l’Akhisar Belediye en Ligue Europa (6-0) avant de battre Huesca en Liga (2-1). Après ses deux victoires, la formation andalouse disputait son seizième de finale aller de la Copa del Rey ce jeudi contre le CF Villanovense, club de troisième division. Et pour cette première manche, les deux équipes se sont quittées dos à dos et sans but (0-0).

De son côté, le Celta Vigo recevait la Real Sociedad dans son Estadio de Balaídos, deux équipes au coude à coude en championnat (le Celta étant 10e, la Real Sociedad 12e). Et dans cette rencontre, les locaux ont d’abord fait la différence grâce à Aspas (58e), mais Juanmi a marqué ce fameux but à l’extérieur en fin de partie pour égaliser (89e, 1-1). À noter également qu’un peu plus tôt dans la journée, Gijon a disposé d’Eibar (2-0).

Les résultats du jour :

Gijon 2-0 Eibar : Djurdjevic (54e), Manzambi (86e)

Villanovense 0-0 FC Séville

Celta Vigo 1-1 Real Sociedad : Aspas (58e) ; Juanmi (89e)