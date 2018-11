Les seizièmes de finale aller de la Copa del Rey continuent ce jeudi soir. Après le match nul entre CF Villanovense et Séville notamment, Almeria et Villarreal croisaient le fer. Et sur la pelouse de l’Estadio de los Juegos Mediterráneos, les deux formations n’ont pas réussi à se départager dans un match complètement dingue (3-3). Après l’ouverture du score de Chema sur penalty pour les locaux (52e), Cazorla (68e), Callejon contre son camp (79e) et Chukwueze (83e) ont permis à Villarreal d’inverser la tendance.

Mais le match était loin d’être terminé puisque Gassama (86e, 90e+1) a inscrit un doublé pour permettre aux siens d’arracher le nul avant le match retour. Dans l’autre rencontre de 18h30, l’Espanyol Barcelone s’est incliné face au Cadiz CF, club de deuxième division (2-1). Lekic (1ère) et Azamoum (41e) ont marqué pour les locaux, alors que Puado avait égalisé pour la formation catalane (36e).

Les résultats du soir :

Almeria 3-3 Villarreal : Chema (52e, s.p), Gassama (86e, 90e+1) ; Cazorla (68e), Callejon (79e, csc), Chukwueze (83e)

Cadiz 2-1 Espanyol : Lekic (1ère), Azamoum (41e) ; Puado (36e)