Le Séville FC file en demi-finale de la Coupe du Roi ! Vainqueurs 2-1 chez l’Atlético en toute fin de partie la semaine dernière, les hommes de Vincenzo Montella sont encore venus à bout des Colchoneros ce soir, au Sanchez Pizjuan, s’imposant sur le score de 3-1. Il faut dire que ce but d’Escudero au bout de 30 secondes de jeu seulement avait mis les Andalous sur les bons rails...

Si Griezmann a égalisé d’un superbe but à la 13e minute, les locaux ont fait la différence en deuxième période, via Banega (48e) sur penalty, puis Pablo Sarabia (79e). Les Andalous sont donc la première équipe qualifiée pour les demies de la compétition en attendant les rencontres de demain et de jeudi.