Ce dimanche, la finale retour de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors aura enfin lieu, au Stade Santiago-Bernabéu de Madrid (20h30, à suivre en direct sur notre site). Une rencontre délocalisée dans la capitale espagnole, qui sera très vigilante au vu des affrontements qui avaient eu lieu à Buenos Aires, il y a plus de deux semaines.

D’après Les Échos, 4.000 policiers et agents privés seront déployés dans la ville, ainsi qu’un triple cordon de sécurité, deux fans-zones séparées de deux kilomètres et des séparations dans le stade entre les supporters des deux formations argentines. La grande avenue longeant le stade, le Paseo de la Castellana, sera fermée à la circulation. Malgré ce dispositif, les fans Millonarios et Xeinezes sont venus en nombre investir Madrid pour ce Superclasico historique.