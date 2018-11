La finale retour de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors, qui devait à l’origine se dérouler samedi dernier, n’a toujours pas été jouée. La faute au caillassage du bus de Boca par les supporters de River. Prévue hier, un nouveau report à une date ultérieure a été décidé. Une situation de chaos au sein de Buenos Aires, qui a poussé le président de la FIFA, Gianni Infantino, à rompre le silence.

Accusé d’avoir fait pression pour que cette finale se joue ce week-end, il a tenu à démentir toutes ces allégations, dans un entretien accordé au journal argentin La Nacion. « En raison d’une série de fausses rumeurs, je tiens à préciser que je n’ai jamais demandé, à aucun moment, que le match soit absolument joué. Je n’ai menacé personne avec des sanctions disciplinaires au cas où le match n’aurait pas lieu. Toute décision concernant cette rencontre relève de la CONMEBOL, et non de la FIFA. » Une CONMEBOL déjà critiquée par Carlos Tévez. Si l’on ne sait pas quand cette partie se jouera, on ne sait pas non plus où, l’hypothèse d’une délocalisation à Abu Dhabi étant dans les tuyaux.