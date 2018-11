Plein à craquer, El Monumental va finalement devoir se vider ce soir. Alors que la finale retour de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors devait se jouer à 21h heure française, la CONMEBOL avait décidé dans un premier temps de reporter le match à 22h, avant de décaler une nouvelle fois à 23h15.

La raison ? Le car de Boca Juniors a été attaqué à son arrivée au stade. Des projectiles ont été lancés dessus, et plusieurs joueurs sont blessés. Des vitres ont explosé avec des jets de pavés. Et finalement, la rencontre aura lieu demain à 21h heure française. « La rencontre est reportée, il y a un accord entre les deux clubs », a déclaré Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL. Pour rappel, le match aller avait également été reporté au lendemain, mais à cause de la pluie.