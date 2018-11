Initialement prévue pour samedi soir, la rencontre aller de la finale de la Copa Libertadores entre les deux voisins et ennemis de Buenos Aires avait lieu ce soir, à la Bombonera. Dans une ambiance phénoménale, Xeinezes et Millonarios se sont quittés sur un 2-2. Après une première demi-heure de jeu assez équilibrée, Ábila ouvrait le score, en deux temps, battant un Franco Armani qui aurait pu mieux faire (1-0, 34e). Mais à peine deux minutes plus tard, Lucas Pratto égalisait après un bon ballon du Pity Martinez (1-1, 35e).

La rencontre était riche en occasions, et Rossi empêchait par exemple Pity Martinez de donner l’avantage à River (40e). Et dans les arrêts de jeu de la première période, Dario Benedetto remettait Boca devant alors que le scénario du match penchait clairement en faveur des Millonarios (2-1, 45e+1) ! Au retour des vestiaires, Pratto allait signer son doublé, encore servi par Martinez, aidé par Izquierdoz (2-2, 61e). En fin de rencontre, Boca poussait plus, avec une énorme occasion de Benedetto, mais River a su tenir et ne perd pas à l’extérieur. On rappelle que les buts à l’extérieur ne valent pas double. Rendez-vous dans deux semaines pour le retour !